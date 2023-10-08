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Пожилая женщина погибла при пожаре в томском многоквартирнике

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Сегодня утром, 8 октября, в Томске загорелся многоквартирный дом по ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10.42. Горела квартира на первом этаже. Пожар удалось ликвидировать к 12.19.

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Из дома пожарные спасли 27 человек, двое получили травмы, 61-летныы женщина скончалась.

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