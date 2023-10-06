Яблони и альпийская смородина появились в сквере 166-й стрелковой дивизии в Томске
6 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске в сквере 166-й стрелковой дивизии на ул. Нахимова, 6 высадили 15 яблонь и живую изгородь из альпийского смородины, сообщает пресс-служба мэрии.
Открытие сквера прошло этим летом, здесь были обустроены пешеходные дорожки, лавочки, газоны, приведены в порядок фасады зданий, окружающих сквер. Для предотвращения случаев вандализма районная администрация планирует установить систему видеонаблюдения.
В сообщении уточняется, что профильный департамент продолжит озеленение сквера следующей весной.
Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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