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Яблони и альпийская смородина появились в сквере 166-й стрелковой дивизии в Томске

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В Томске в сквере 166-й стрелковой дивизии на ул. Нахимова, 6 высадили 15 яблонь и живую изгородь из альпийского смородины, сообщает пресс-служба мэрии.

Открытие сквера прошло этим летом, здесь были обустроены пешеходные дорожки, лавочки, газоны, приведены в порядок фасады зданий, окружающих сквер. Для предотвращения случаев вандализма районная администрация планирует установить систему видеонаблюдения.

В сообщении уточняется, что профильный департамент продолжит озеленение сквера следующей весной.

Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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