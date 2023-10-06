В Томске открылся обновленный «Дворик Архимеда»

6 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Игуменском парке состоялось открытие «Дворика Архимеда» после реконструкции, выполненной силами волонтеров «Газпромнефть-Востока» в рамках программы «Родные города» и физического факультета Томского государственного университета.

За время реализации проекта с августа по сентябрь были восстановлены и созданы девять игровых объектов. Уникальность этих объектов в том, что каждый из них объясняет какое-то физическое явление. Например, «Солнечные часы» смонтированы таким образом, что они показывает истинное время: с учетом расположения города полдень в Томске наступает, примерно, в 13 часов 20 минут, и в этот же момент можно определить стороны горизонта. На подвесном мостике ребенок может понять условия баланса, а «Архимедов винт и кружка Пифагора» демонстрирует, как осуществлялся подъем воды из водоемов в оросительные каналы в далеком прошлом. Около каждого игрового элемента установлена информационная табличка, которая доступным языком объясняет научные законы и их применение в наши дни.

— Наша команда корпоративных волонтеров всегда уделяет особое внимание проектам на благо города и района. В этом году проект получился многокомпонентным. Были созданы и установлены инфраструктурные объекты. При партнерстве с сотрудниками Томского государственного университета был проработан целый комплекс образовательных материалов. Уверен, что «Дворик Архимеда» точно станет одним из центров притяжения Томска, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Мы очень рады, что благодаря плодотворному сотрудничеству нашего факультета с «Газпромнефть-Востоком» в Томске появилась такая уникальная площадка, где дети смогут с пользой проводить время, познавая физику. Подобные проекты помогают развивать наш город и делать его комфортным для жителей, — подчеркнула заведующая музеем истории физики физического факультета Томского государственного университета Мария Стоянова.

— Реализация этого проекта стала возможной только благодаря неравнодушию наших волонтеров. Мы вместе работали на площадке в выходные, порой выезжали в обеденный перерыв. Наши знания в строительстве, безусловно, пригодились, но без помощи научных работников университета мы бы точно не сумели достичь такого результата. Отдельную благодарность хочется выразить коллективу Областного центра дополнительного образования и руководству парка, которые доверили «Дворик Архимеда» в наши руки, — отметила волонтер компании «Газпромнефть-Востока» Мария Якушева.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».