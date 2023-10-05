На набережной реки Пасол в Томской области появились крытые беседки и мангальные зоны

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Стрежевом завершилось благоустройство еще одного объекта в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — набережной реки Пасол в районе телевышки по улице Ермакова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в прошлом году эта территория стала лидером голосования по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» среди других объектов Стрежевого, свой выбор в пользу нее сделал 2 271 стрежевчанин.

После благоустройства на набережной появились пешеходные дорожки, удобные скамейки с урнами, высажены кустарники и деревья, обустроены мангальные зоны с крытыми беседками. Благоустроенные тротуары будут освещаться торшерными уличными светильниками.

Стоимость благоустройства составила более 16 млн рублей. Подрядчиком выступила стрежевская компания «Сиб-рекон».

Уточняется, что новая прогулочная зона набережной в Стрежевом стала частью общего плана проекта благоустройства городского парка, который получил федеральные средства в 92,1 млн рублей за победу во всероссийском конкурсе Минстроя РФ. Реализация проекта запланирована на 2024 год.

Фото: tomsk.gov.ru

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