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Подрядчик из Челябинской области подготовит обоснование для создания ООПТ в томском Академгородке

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Администрация Томска заключила контракт на подготовку материалов для обоснования статуса особо охраняемой природной территории «Лесопарк в районе Академгородка». Работу выполнит ИП Замошец О. Ю. (г. Троицк, Челябинская область).

Как сообщает пресс-служба мэрии, стоимость работ составляет около 987 тыс. рублей. Подрядчику предстоит провести комплексное экологическое обследование для получения информации о состоянии и характере использования территории, определить границы ООПТ, сформировать предложения по функциональному зонированию ООПТ, основным видам разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах ООПТ, а также разработать положение об особо охраняемой природной территории.

Работы по контракту должны быть выполнены до конца этого года.

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