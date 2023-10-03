Томская область рассчитывает в 2024 году начать строительство кампуса

3 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область планирует до конца года подготовить техническое задание на проектирование студенческого кампуса, в 2024 году выполнить проектирование и приступить к строительству, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Антонова.

«До конца года (планируем подготовить — прим. ред.) техническое задание на проектирование и приступить к проектированию. Завершить проектирование планируем в конце следующего года. Там обсуждается четыре этапа, ведутся консультации, какими этапами вводить объект лучше. Разбивка на этапы позволяет нам в 2024 году приступить к строительству по некоторым этапам», — сказал Антонов.

По его словам, в ближайшие три недели будут подготовлены градостроительные планировки, а также предложены варианты внешнего вида кампуса. Затем с учетом общественного мнения будет определен один вариант для последующего проектирования.

Конкретная разбивка на этапы пока не прописана, этот процесс будет завершен в течение месяца. Но ввод всего объекта запланирован практически одномоментно в конце 2027 года.

Ранее Газпромбанк и ГК «Гранит» (компании-учредители концессионера строительства кампуса — ООО «Томский студенческий кампус») зарегистрировали еще одно СП для строительства томского кампуса и других объектов — ООО «Национальная инфраструктура». Предполагалось, что эта компания станет подрядчиком строительства, но пока это решение не утверждено.

«Подрядчик пока не определен. Концессионер определяет проектировщика в рамках своих процедур — они будут определять, кто для них базовый проектировщик, он может быть как внешний, так и из их группы. В ближайший месяц мы будем должны защитить внешний вид и возможность привлечения определенного проектировщика на правительственном уровне. И дальше уже будет точно определен подрядчик — его определит концессионер, будет отбор лучших предложений», — пояснил Антонов.

Как сообщалось, в конце сентября Томская область и ООО «Томский студенческий кампус» подписали концессионное соглашение о строительстве студенческого кампуса близ особой экономической зоны «Томск» (ОЭЗ «Томск»). Завершение строительства кампуса планируется в четвертом квартале 2027 года, передача объекта под управление региона намечена на 2047 год.

Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). При этом софинансирование из областного бюджета может составить 1,7 млрд рублей, в том числе 721 млн рублей необходимо, в том числе на технологическое присоединение к инженерным сетям. Федеральный бюджет выделит на проект 18 млрд рублей, средства концессионера — 7,6 млрд рублей, заемные средства — 25,5 млрд рублей.

В университетском кампусе предполагается разместить 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

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