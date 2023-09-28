В воскресенье в центре Томска ограничат движение

28 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В воскресенье, 1 октября, в Томске временно ограничат движение в центре города в связи с проведением полумарафона, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 6.00 до 17.00 будут перекрыты участки пр. Ленина от ул. Учебная, по ул. Герцена, по ул. Советская, по пер. Спортивный, по пр. Ленина до Томского областного театра Драмы от набережной реки Томи, по ул. Карла Маркса до Центрального рынка, пер. Пристанской, участок ул. Войкова до набережной реки Томи, а также пер. Нахановича от ТЮЗа до пр. Ленина.

Также в это время изменится схема движения общественного транспорта, который двигается по пр. Ленина на участке от пл. Ленина до ул. Учебной.

Так, движение троллейбусов будет осуществляться по следующей схеме:

маршрут № 1 «Приборный завод - пл. Ленина», маршрут № 2 «Черемошники - пл. Ленина»,

маршрут № 3 «ОКБ - пл. Ленина» и маршрут № 6 «мкр. Радужный - пл. Ленина».

Движение трамваев № 1 и № 2 по участку ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена будет приостановлено с 9.00 до 10.00 и с 12.45 до 13.45 для пропуска участников марафона.

Автобусы также изменят схему движения на этом участке.

Схема движения общественного транспорта Фото: пресс-служба мэрии

Движение остального транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу. Для уточнения информации по движению общественного транспорта горожане могут обратиться по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.

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