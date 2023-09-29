Депутаты Томской облдумы ратифицировали концессию на строительство межуниверситетского кампуса

29 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На 24-м собрании Законодательной Думы Томской области депутаты большинством голосов поддержали законопроект, ратифицирующий заключенное ранее концессионное соглашение на строительство в Томске межуниверситетского кампуса.

Проект будущего студенческогогородка парламентариям представил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. Он уточнил, что кампус расположится на площади 192 тыс. кв. метров и будет включать жилой и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также многофункциональный учебный центр и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Стоимость проекта составит более 52,1 млрд рублей. Предполагается, что кампус будет введен в эксплуатацию в конце 2027 года, а действие концессии продлится до 2047 года.

—Для Томской области это самый масштабный проект, с точки зрения объема инвестиций и срока реализации, инициированный региональной властью, — отметила спикер регионального парламента Оксана Козловская. — Мы все понимаем, что он предполагает серьезную ответственность регионального бюджета по тем обязательствам, которые взяла на себя область. При этом мы понимаем, что он будет являться ключевым на достаточно долгий период времени в развитии и региона, и социальной сферы, и региональной экономики.

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике, ректор ТГАСУ Виктор Власов отметил, что ратификация концессии, а вместе с ней и запуск реализации проекта строительства межуниверситетского кампуса является историческим моментом для развития региона.

— Уже прошло два тура по отбору перспективных кампусов среди городов России. Первый конкурс выиграли восемь городов, включая Томск. Если мы не будем в этом проекте участвовать, то близлежащие регионы нас начнут обгонять и тогда абитуриенты поедут к ним. Это очень важный момент для Томска, который считается негласной студенческой столицей, — подчеркнул Виктор Власов.

Он уточнил, что томский кампус выгодно отличает тот факт, что он будет строиться на базе шести вузов при участии академических институтов и особой экономической зоны «Томск», тогда как другие подобные проекты реализуются вокруг одного университета.

— Проект должен стать определенным драйвером перезагрузки взаимоотношений между научно-образовательным и производственно-технологическими комплексами. По сути создается новый кластер, который включает в себя, помимо образования, компетенции, технологии и высокотехнологичное производство. Нам был бы интересен такой переход от студентов к резидентам, — подчеркнул депутат Юрий Дроздов.

В свою очередь председатель думской комиссии по вопросам стратегического развития, науке, высшей школе и инновационной политике, ректор ТУСУРа Виктор Рулевский подчеркнул, что создание в Томской области межуниверситетского кампуса является ключевой задачей для организаций научно-образовательного комплекса региона.

— Сам по себе кампус — это не просто общежитие, а про создание новых инжиниринговых центров и соответствующей инфраструктуры. Там будут реализовываться междисциплинарные высокотехнологичные проекты: микроэлектроника, агробиотех, современная энергетика и беспилотные авиационные системы, — отметил Виктор Рулевский. — По сути дела, мы будем создавать с другими университетами передовые технологические решения. Таким образом эта площадка объединит компетенции всех томских вузов. Поэтому я считаю, что данный проект позволит нам шагнуть вперед на несколько десятилетий.

Спикер облдумы Оксана Козловская подчеркнула, что реализация проекта предполагает создание мощной инфраструктуры, которая будет работать не только на студентов и работников вузов, но и на всех жителей города.

— Это даст новое качественное развитие Томску, как в свое время подобное произошло при реализации проекта ОЭЗ, благодаря чему у нас появились современные развязки, инфраструктура, международный аэропорт, — уточнила Оксана Козловская.

В рамках реализации проекта межуниверситетского кампуса предполагается и развитие транспортной сети. Соответствующие предложения до конца года подготовит администрация Томской области.

— Мы будем совместно смотреть, чтобы наше региональное законодательство обеспечивало выполнение проекта. Это касается поддержки бизнеса, развития учреждений культуры, образования. Без этого сегодня говорить о реализуемом в городе Томске крупнейшем среди кампусов проекте в РФ нельзя, — заключила Оксана Козловская.

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