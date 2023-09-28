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В Томской области не выявлено ни одного случая заражения новыми штаммами ковида

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В Томской области не выявлено ни одного случая заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции, сообщил журналистам на прошедшей 27 сентября пресс-конференции начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

По его словам, в настоящее время в регионе наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно выявляется 50-60 новых случае. Прежде всего, отмечает Рудиков, это связано с сезонным фактором.

«По поводу штамма. У нас продолжается мониторинг, институты помогают нам секвенировать типы штаммов, которые выделяются. На сегодня это „омикрон“, новых подвидов, о которых говорят в СМИ, не выявляется пока на территории области», — добавил Рудиков.

Председатель комитета организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения Юрий Воробьев отметил, что на сегодняшний день в Томской области выявлено 120 заболевших. Из них 18 человек госпитализированы, 49 — получают амбулаторное лечение в поликлинике, у остальных заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома.

Ранее СМИ сообщали о росте заболеваемости COVID-19 в сентябре 2023 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф за прошедшую неделю в России зафиксировано 14 435 новых случаев. Всего с начала пандемии заболело 23 029 404 человек.

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