Сезонный рост заболеваемости ОРВИ зарегистрировали в Томской области, введение ограничительных мер не планируется

27 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Специалисты фиксируют ухудшение эпидемиологической обстановки по заболеваемости респираторными инфекциями в Томской области. При этом введения каких-либо ограничительных мер в регионе не планируется.

— Начиная с начала сентября мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации и сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. За последнюю неделю было зарегистрировано 11 тысяч случаев ОРВИ. Мы отмечаем, то эпидемиологические пороги превышены по Томской области на 84% и на 21% в городе Томске. При этом заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась практически на 6%, — сообщил на прошедшей сегодня, 27 сентября, пресс-конференции начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

По его словам, прежде всего заболевания вызваны риновирусами (75% случаев), также циркулирует аденовирус, парагрипп и единичные случаи других респираторных инфекций. В настоящее время соотношение заболевших детей и взрослых 50% на 50%, но среди взрослого населения заболеваемость растет.

— В целом в Томской области продолжает реализовываться такое важное противоэпидемиологическое мероприятие, как закрытие организованных коллективов. По итогу последней недели было полностью закрыто два детских дошкольных учреждения, 9 групп в пяти дошкольных учреждениях, 7 школ, 70 классов в 24 школах, — уточнил Андрей Рудиков.

В свою очередь, руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина уточнила, что речь прежде всего идет о закрытии малокомплектных учреждений в регионе, так как на территории Томской области действуют рекомендации о закрытие классов и групп, когда более 20% отсутствуют по причине заболеваний ОРВИ. При этом введение ограничительных мероприятий на территории области не планируется:

— Да, действительно сейчас на улице маски носить необязательно, но те, кто дорожит своим здоровьем, это делают. На сегодняшний момент очень много вопросов, когда же Роспотребнадзор будет вводит масочный режим. Неужели для того, чтобы одевать маску, необходимо, чтобы вмешалась санитарная служба?! Я считаю, что это не обязанность, а право каждого человека защитить себя и членов своей семьи. Никто не говорит о том, что везде нужно носить маску, ко всему нужно относится без фанатизма, но когда вы находитесь в общественном транспорте, видя эпидемиологическую ситуацию — наденьте маску. Мы сами должны сохранить свое здоровье, а не ждать, когда кто-то выпустить определенные требования, — считает Ольга Пичугина.

Она добавила, что работодатели сами вправе устанавливать ограничительные мероприятия на своих предприятиях в целях предотвращения эпидемии.

Также одной из мер является вакцинация населения против гриппа, которая началась с 1 сентября. Как сообщил председатель комитета организации медицинской помощи департамента здравоохранения региона Юрий Воробьев, в настоящее время в области привито более 20 тысяч человек, что составляет 5% от плана:

— В этом году мы планируем привить 60% населения для того, чтобы предотвратить эпидемию. План составляет по Томской области 552 205 человек. Вакцина у нас поступила как для взрослых - «Совигрипп», так и для детей - «Ультрикс квадри». На данный момент препараты имеются во всех медицинских учреждениях области, — отметил Юрий Воробьев.

Он добавил, что привиться можно в прикрепленной поликлинике, а также в выездных лабораториях — на работе или на массовых мероприятиях. В скором времени возможно открытие мобильных пунктов в ТЦ города.

Спикеры также отметили, что и при нынешнем уровне эпидемиологического порога можно и нужно вакцинироваться, чтобы создать коллективных иммунитет. По словам Андрея Рудикова, это позволит легче перенести пик заболеваемости, который, исходя из многолетних наблюдений, возможен в конце сентября-начале октября.

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