Томские гиревики привезли пять медалей с Кубка России

Гиревики из Томской области стали обладателями пяти медалей Кубка России по гиревому спорту, который прошел 22–23 сентября в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире принимали участие спортсмены из 27 регионов страны.

Победу с результатом 36 подъемов в дисциплине «длинный цикл» (вес гирь 24 кг) в весовой категории до 68 кг одержала воспитанница Шегарской спортивной школы Анастасия Куцанова. Еще одно «золото» в копилку сборной Томской области принесла северчанка Ксения Бойко. Её результат в весовой категории до 68 кг — 135 подъемов в «рывке» (вес гири 24 кг). Кроме того, девушка выполнила норматив мастера спорта России.

В весовой категории до 85 кг в дисциплине «двоеборье» весь пьедестал заняли томские спортсмены. Так, золотую медаль с результатом 114 в «толчке» и 104 в «рывке» взял Вячеслав Лавриков. Серебряным призером с результатом 80 в «толчке» и 167 в «рывке» стал Игорь Чепуштанов, а «бронзу» взял Александр Клочек (101 в «толчке» и 123 в «рывке»).

По итогам выступлений сборная команда Томской области заняла пятое место. Победителей и призеров к турниру подготовили тренеры Алексей Панов, Владимир Бойко, Алексей Новиков и Алексей Ажермачёв.

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