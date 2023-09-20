Впервые в двух деревнях Томской области появился 4G-интернет

20 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Стабильная голосовая связь и быстрый интернет впервые заработали в двух деревнях Томской области – Астраханцево в Кожевниковском районе и Оськино в Шегарском районе. Единственным оператором, который запустил эти услуги на данной территории стал МегаФон.

Как уточняют в пресс-службе оператора, в двух населенных пунктах проживает менее 50 коренных жителей. Деревни находятся в нескольких километрах друг от друга на правом берегу реки Обь. Этот район считается экологически чистым и живописным. Здесь располагаются садовые товарищества – горожане приезжают сюда, чтобы побыть в тишине и стать ближе к природе. С появлением связи можно использовать любые цифровые услуги, общаться с родными, делиться фото урожая или находить новые рецепты заготовок в интернете.

Базовые станции оператора работают в стандартах 2G и 4G, обеспечивая уверенное голосовое соединение и скорость передачи данных до 30 Мбит/с. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию населенных пунктов, а абоненты могут пользоваться телеком-услугами как на улице, так и внутри помещений.

Строительство сети проходило в рамках собственного инвестиционного проекта оператора.

«С начала года ежемесячный объем интернет-трафика на сельских территориях Томской области вырос на 17%, а число интернет-пользователей в 1,6 раза. Мы видим, что жители небольших населенных пунктов уверенно осваивают онлайн-сервисы, используют новые возможности для общения и отдыха. Владельцы дачных и садовых участков, выезжая на природу, не готовы отказываться от мессенджеров, видеоплатформ и социальных сетей, поэтому мы обеспечиваем привычный уровень телеком-услуг в загородных локациях», - отметил директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

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