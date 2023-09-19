Шесть томских заведений попали в лонг-лист премии WHERETOEAT — Сибирь

19 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Шесть томских баров и ресторанов попали в лонг-лист премии WHERETOEAT — Сибирь. Всего в списке 176 заведений.

В список WHERETOEAT вошли рестораны NOVA, «Кухтерин», «Нарым», Река 827, «Снегири» и бар El Mucho. Позже лонг-лист сократят до 50 лучших заведений Сибири.

За победу вместе с томскими заведения будут бороться известные рестораны Сибири: красноярский «Булгаков», новосибирский «Коробок», кемеровский «Забой», иркутский «Собрание Спешилова» и другие.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы. В этом году WHERETOEAT празднует свое 10-летие.

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