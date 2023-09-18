Стали известны даты первых показов фестиваля сибирских короткометражек

Показы первого Фестиваля сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival пройдут в Санкт-Петербурге, в Открытой киностудии «Лендок» 13 и 15 октября. После чего фестиваль отправится в Сибирь.

Makers of Siberia Film Festival — первый фестиваль сибирского короткометражного кино, который проводит журнал «Мастера Сибири». В конкурсную программу из 270 заявок были отобраны 15 фильмов — из них жюри выберет лучший, автор которого получит грант на съемки следующего фильма. Специальные призы также вручат партнеры фестиваля: школа дизайна и технологий Bang Bang Education, журнал «Сеанс» и книжный магазин «Порядок слов».

По словам организаторов, 14 октября в лектории магазина «Порядок слов» зрители смогут посетить спецпоказ — исследовательский проект From Outer Space продемонстрирует собранную ими программу ранних якутских хорроров, которую представит автор проекта Глеб Сегеда. А на просмотре программы 15 октября у зрителей будет возможность обсудить фильмы совместно с членами экспертного жюри.

Все на все показы свободный по предварительной регистрации.

После стартовых показов в Санкт-Петербурге фестиваль отправится в Сибирь. 28 и 29 октября программу можно будет посмотреть в Городском музее «Искусство Омска». 4 и 5 ноября фестиваль приедет в мультицентр «Контора пароходства» в Тюмени, а 11 и 12 ноября — в центр современных горожан «Культурный штаб» в Ханты-Мансийске. Томск фестиваль посетит 18 и 19 ноября. Показы пройдет в зрелищном центре «Аэлита». Закончатся сибирские гастроли в Красноярске 25 и 26 ноября в Музейном центре «Площадь Мира». Регистрация на сибирские показы откроется позже.

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