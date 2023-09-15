Вице-губернатор Томской области Кнорр покидает пост

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, Томский Обзор

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр планирует через неделю покинуть свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Это мое решение уйти. Я считаю, что 11 лет — достаточный период для того, чтобы в своих сферах поменять философию и сделать запланированные дела», — сказал Кнорр агентству в пятницу.

По его словам, он будет работать до 22 сентября включительно.

Кнорр отметил, что не обладает информацией о том, кто займет его должность и как будут распределены его обязанности.

«Относительно преемника я ничего сказать не могу (...) Кадровые назначения, а тем более наделение специалиста полномочиями и функционалом — это прерогатива губернатора. Я думаю, что Владимир Владимирович (Мазур, глава региона — ИФ) найдет решение, он грамотный специалист», — подчеркнул Кнорр.

Как сообщалось, после инаугурации Мазура в сентябре прошлого года Кнорр подписал контракт на один год работы.

Андрей Кнорр родился в 1957 году в Алтайском крае. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1990 года занимался трудовой деятельностью в сфере туризма, сельского хозяйства и аквакультуры, издательской деятельности. В 2000–2003 годах — депутат, зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности и собственности Алтайского краевого Совета народных депутатов. В 2003 избран депутатом. С 2003 по 2011 годы — депутат Госдумы РФ, работал в составе комитета по аграрным вопросам. С 1 сентября 2012 года был назначен заместителем губернатора Томской области.

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