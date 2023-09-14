«Памятник тем, кто не вышел из 37-го». В Томске прошел спектакль «Оранжевый абажур» о годах Большого террора

14 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В прошедшее воскресенье, 10 сентября, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» прошел первый показ спектакля-эскиза по повести Георгия Демидова «Оранжевый абажур», рассказывающий о годах Большого террора 1937–1938 годах.

Главный герой произведения — ученый харьковского физико-технического института Алексей Трубников, арестованный по ложному обвинению. В этой повести Демидов показывает не лагерную жизнь, как во многих своих рассказах, а момент ожидания приговора — что происходит с человеком, пока ведется следствие и как его ломает безжалостная машина репрессий.

Премьерный показ спектакля-эскиза «Оранжевый абажур» Фото: Серафима Кузина

Повесть «Оранжевый абажур» опубликована во втором томе сочинений Георгия Демидова, изданном Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха. Помимо нее, книга включает еще две повести о Большом терроре — «Фонэ Квас» и «Два прокурора».

До недавнего времени считалось, что сюжет повести «Оранжевый абажур» практически полностью копирует судьбу самого писателя. Он также был арестован в 1938 году по обвинению — «участие в военно-эсеровском заговоре». Но старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Татьяна Полянская, работавшая над изданием полного собрания сочинений Демидова, предполагает, что прототипом повести мог быть другой человек.

Татьяна Полянская Фото: Серафима Кузина

— Когда мы стали изучать эту повесть, мы поняли, что у судьбы Демидова с судьбой Алексея Трубникова, героя этой повести, на самом деле не так много сходства. Да, он физик, да, у него тоже маленький ребенок (на момент ареста, когда арестовали Демидова, его дочери было всего 5 месяцев). Но на этом совпадения заканчивались. И войдя в исторический контекст этой повести, вдруг я обнаружила, что в то же время в Харькове работал крупнейший ученый Лев Шубников, который был создателем первой криогенной лаборатории в нашей стране. В повести «Оранжевый абажур» Алексей Трубников — тоже создатель первой криогенной лаборатории, ученый, который занимался физикой низких температур.

Полное издание сочинений Георгия Демидова в 6 томах. На обложках орудия труда заключенных, хранящиеся в экспозиции Музея истории ГУЛАГа. На последних двух томах — фотографии Демидова из семейного архива его дочери Валентины Георгиевны. Фото: Серафима Кузина

При этом исследовательница отмечает, что ведение следствия Демидов все равно описывает через собственный опыт. Когда его арестовали, он, как и герой повести, долго не подписывал признательные показания, пока следователи не запугали его тем, что может быть арестована его жена, а маленький ребенок отправлен в детский дом:

— Я думаю, что Демидов, зная Льва Шубникова, так же предполагает, что именно вот эта угроза заставляет человека во всём признаться. Конечно же, когда Демидов писал эту повесть, он не знал, что на самом деле произошло с его коллегой, поэтому в произведении остается открытый финал. Но он подозревал, что, возможно, Шубников не погиб в лагере. Только 1989 году, уже когда Демидов умер, стала известно, что Шубников был расстрелян, — рассказывает Татьяна Полянская. — Мое глубокое убеждение, что повесть «Оранжевый абажур» — своеобразный памятник тем, кто так и не вышел из 37-го года, памятник разрушенному физико-техническому институту, физической науке.

Сцены из спектакля Фото: Серафима Кузина

Спектакль-эскиз по повести Демидова поставила томский режиссер и сценограф Алена Шафер совместно с актерами Драмтеатра — Дмитрием Упольниковым, Владиславом Хрусталевым и Данилом Дейкуном. Постановка получилась небольшая — всего 30-минут — но берущая за душу:

— Я понимаю это пространство, тут нельзя делать полноценный спектакль. Это должен быть эскиз, это должно быть такое, на вдохе впечатления. Хотя материала бы хватало на полноценный двухактный спектакль, — уверена режиссер Алена Шафер.

Алена Шафер Фото: Серафима Кузина

Она признается, что повесть «Оранжевый абажур» сильно впечатлила ее при прочтении. Особенно Алена прониклась сценой, когда главный герой, находясь в камере в ожидании следователя, начинает разговаривать со Львом Николаевичем Толстым:

— Алексею Трубникову видится ни семья, ни кто-то еще, а именно Толстой. Мне кажется, главного героя также, как и Толстого, мучает некий спор по отношению к семье и к человечеству, — объясняет Алена. — И важно, что Дима (Дмитрий Упольников, исполнивший роль Алексея Трубникова — прим. ред.), очень хорошо показал как раз трансформацию главного героя. Если в первой сцене он практически ударил следователя, то уже в последней он выходит из камеры и говорит про козликов, абажур — что характерно для философии Толстого.

Фото: Серафима Кузина

Увидеть новый взгляд на произведение Георгия Демидова «Оранжевый абажур» можно будет в это воскресенье, 17 сентября. Показ состоится в музее «Следственная тюрьма НКВД» в 17.00 и 19:00 по адресу пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Георгий Георгиевич Демидов (1908—1987) — физик, ученик Льва Ландау, работавший в Харьковском электротехническом институте. В 1938 году был осужден военным трибуналом, 14 лет провел в заключении на Колыме. Является автором многочисленных рассказов и повестей о жизни заключенных ГУЛАГа, получивших распространение в самиздате. В 80-е годы прошлого столетия архив рукописей Демидова был арестован сотрудниками КГБ. Чуть позже, благодаря настойчивости дочери писателя, архив удалось вернуть и опубликовать из него несколько лагерных рассказов.

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