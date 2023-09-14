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В Томске пройдут последние показы спектакля-эскиза «Оранжевый абажур»

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В воскресенье, 17 сентября, у томичей есть последняя возможность увидеть спектакль-эскиз по повести Георгия Демидова «Оранжевый абажур» в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД», сообщают организаторы.

В своих произведениях автор рассказывает о лагерной жизни и о массовых репрессиях времен Большого террора — он 14 лет провел в заключении на Колыме. Находясь уже на свободе, Георгий Демидов пережил обыск и изъятие КГБ всех его рукописей.

Режиссером спектакля выступила известный томский экспозиционер и сценограф Алена Шафер. В спектакле играют актеры томских театров актеры Дмитрий Упольников, Владислав Хрусталев и Данил Дейкун.

В 2023 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха завершили публикацию собрания сочинений Георгия Демидова в 6 томах. Второй том «Оранжевый абажур» содержит три повести о тридцать седьмом.

Увидеть спектакль можно в музее «Следственная тюрьма НКВД» в 17.00 и 19.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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