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Томские гиревики привезли медали с международных соревнований

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, гиревики спорт интересные новости Томска Томские гиревики привезли медали с международных соревнований

Сборная Томской области успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту, которые прошли в городе Хива республики Узбекистан с 7 по 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, среди мужчин чемпионом мира стал мастер спорта международного класса, томич Дмитрий Черкашин (тренер Николай Тимофеев). Также Дмитрий Черкашин и Ирина Ермолина в составе команд выиграли эстафету.

В личном первенстве в возрастной категории «юноши и девушки» томские атлеты взяли пять медалей в разных весовых категориях. «Золото» в дисциплине «длинный цикл» — на счету Ирины Ермолиной (ДЮСШ Асиновского района, тренер Александр Бажин) и Степана Шигильдеева (город Томск, тренер Алексей Новиков). Ещё одну золотую медаль — в дисциплине «двоеборье» — взял Михаил Елесов (Первомайский район, тренер Егор Елесов).

«Серебро» первенства в дисциплине «двоеборье» забрал Дмитрий Фатеев (город Колпашево, тренер Владимир Комаров), а Эдуард Габерлас из Шегарского района стал бронзовым призером в дисциплине «длинный цикл» (тренер спортсмена — Алексей Панов).

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