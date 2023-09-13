«АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+ (RU)»

13 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитные рейтинги Томской области на уровне «ВВB+ (RU)», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такой прогноз предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Эксперты агентства отмечают снижение безработицы в регионе, устойчивое снижение долговой нагрузки, продолжение работы по диверсификации экономики.

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