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«АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+ (RU)»

Томские новости, Экономика и финансы, рейтинг экономика интересные новости Томска «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+ (RU)»

Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитные рейтинги Томской области на уровне «ВВB+ (RU)», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такой прогноз предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Эксперты агентства отмечают снижение безработицы в регионе, устойчивое снижение долговой нагрузки, продолжение работы по диверсификации экономики.

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