Экспериментальный цветник томских ученых в центре города уничтожен

Ученые Томского государственного университета обнаружили, что их экспериментальный цветник в сквере на пересечении Фрунзе-Красноармейской уничтожен. Вместо него теперь декоративная щепа для клумб ярко-зеленого цвета, сообщается в социальных сетях проекта «Ландшафтные волонтеры».

Участники городского движения совместно сотрудниками Сибирского ботанического сада и Биологического института ТГУ провели посадку нового экспериментального цветника у доски почета в середине июля. А в начале сентября организатор проекта, член ландшафтной комиссии мэрии Томска и аспирантка Биологического института ТГУ Елена Пожидаева узнала о случившемся:

— Это было вечером 8 сентября, когда я листала ленту ВК и увидела фотографии с торжественного поздравления жителей Советского района, попавших на доску почета. Первой реакцией, конечно, был шок, и потом буря смешанных эмоций: недоумения, возмущения, да и опустошения, конечно. — рассказывает Елена. — Я понимаю, что люди, которые наводили там красоту, не ставили своей целью уничтожить экспериментальный цветник. Они просто не знали, что это такое. А ввиду отсутствия насмотренности и непонимания важности природы в городе. Но это, конечно же, не повод, чтобы грустно вздохнуть, понять и забыть. Именно этот случай показывает, насколько у нас все плохо с организацией взаимодействия между разными органами администрации, волонтерами, научным сообществом и озеленением в целом.

Цветник в сквере на Фрунзе-Красноармейской после посадки Фото: Ландшафтные волонтеры (vk.com)

В оформлении экспериментального цветника ученые использовали устойчивые растения, предоставленные Ботаническим садом ТГУ, часть — участники проекта вырастили сами. Среди них — дербенник иволистный, зопник клубненосный, дельфиниум отогнутоволосистый, вероника длиннолистная и перловник трансильванский. По словам Елены Пожидаевой, эти виды растений были выбраны специально, чтобы апробировать их в стрессовых условиях города:

— Очень важно во-первых, понаблюдать, как эти виды будут чувствовать себя в городе, именно поэтому был предложен этот участок, потому что там у нас классические стрессовые условия: перекресток очень оживленных транспортных потоков, большое количество запечатанной поверхности. Во-вторых, важно формировать так называемую «насмотренность», прививать вкус к природному стилю, поэтому тоже очень важна расположенность участка в центре. В-третьих, задача такого цветника — хотя бы на небольшом участке вернуть природу в город, ведь озеленение — это не только красота, каждый цветник — это мини-экосистема, и в идеале она должна быть устойчивой служить средой обитания и питания для разных организмов, — считает Елена Пожидаева.

Клумба после изменения Фото: Ландшафтные волонтеры (vk.com)

Она также подчеркивает, что грамотное озеленение в городе напрямую влияет на здоровье людей. Растения увлажняют воздух, снижают температуру в жаркие дни, создают благоприятную визуальную среду и выступают лучшим фильтром городских загрязнений: поглощают пыль, чистят почву, снижают уровень шума. Такие экспериментальные цветники, по мнению Елены, в городе необходимы, чтобы расширить ассортимент растений, способных произрастать в городской черте.

Пока выход из сложившейся ситуации она видит один:

— Я считаю, что должна быть продумана программа взаимодействия, идущая от администрации. Должны быть определены четкие механизмы взаимодействия, статус созданных волонтерами объектов, продумано стимулирование и мотивация участия людей. Ничего этого сейчас нет. А когда происходят такие случаи, что тебя не просто не поддерживают, но и разрушают тобой созданное, то, конечно, первое желание — бросить все. Но эмоции в любом случае успокоятся, к тому же лично я не могу просто все бросить, ведь у нас уже есть созданные нами объекты, в частности, наш первый экспериментальный цветник в Театральном сквере. Да и на Фрунзе-Красноармейской борцам с цветником не удалось вырвать все растения, ведь мы сажали взрослые экземпляры с большим земляным комом. Я ездила туда на выходных и увидела, что некоторые растения остались живы, сохранились почки, от которых они отрастут. Что делать с ними дальше — будем думать. Либо выкапывать и переносить в другое место, либо пытаться восстановить цветник, но делать это можно только после переговоров с администрацией и определения условий содержания этого цветника.

Выжившие растения на цветнике Фото: Ландшафтные волонтеры (vk.com)

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