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Первый музей славянской мифологии создал для томичей аудиосборник «Мифологических сказок»

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В Томске Первый музей славянской мифологии создал аудиосборник «Мифологических сказок», включающий 12 произведений писателей XIX века. Их озвучила куратор творческой студии «Доступные сказки» Дарья Рынкова.

«Как бы ни менялись мир и человек — сказка живёт с нами. И в нас. Да, нам сегодня сложнее пробраться сквозь старинные слова и дремучие образы. Но в каждом человеке продолжают жить отзвуки памяти, настроенной на волну своей Родины. Человек также стремиться к свету, добру, любви, взаимопониманию Всё это есть в славянских сказах. Мы сделали этот мир доступным и понятным современному человеку» — говорят авторы проекта.

В аудиосборник включены сказки Александра Афанасьева, Константина Ушинского, Алексея Ремизова и Павла Мельникова-Печерского. Среди них — «Заветное желание», «Сон-Трава», «Спорыш», «Сказка о трех братьях» и другие. Музыкальное сопровождение к ним подготовил композитор Алексей Стефанский.

Сборник «Мифологических сказок» доступен на всех стриминговых платформах. Найти его можно по ссылке Zvonko.link.

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