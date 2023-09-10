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В Томске открыли движение по Коммунальному мосту

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В ночь на субботу, 9 сентября, в Томске состоялся запуск полноценного движения автомобилей по Коммунальному мосту.

Как сообщает пресс-служба мэрии, предварительно специалисты завершили подготовительные мероприятия — убрали разделительные блоки и дорожные знаки, — и открыли для проезда обе стороны.

— Томичи очень ждали, когда откроются все полосы моста для проезда машин. Мы, как и обещали, открыли движение в начале сентября. Это была сложная задача, непростая высота, мы ее взяли, — сказал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он также поручил мониторить ситуацию на мосту в течение нескольких дней после запуска полноценного движения.

Между тем, работы по капремонту моста продолжаются. В течение полутора недель специалисты будут заниматься покраской металлоконструкций, что потребует временного перекрытия небольших участков одной полосы дорожного полотна.

Томичей просят с пониманием отнестись к этой ситуации.

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