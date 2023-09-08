На Коммунальном мосту в Томске нанесли разметку
8 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: admin.tomsk.ru
Минувшей ночью в Томске подрядчик завершил работы по нанесению продольной размети на Коммунальном мосту.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне там завершили асфальтирование примыканий и укладку полимербетона в зону возле деформационных швов. Сейчас материал набирает необходимую прочность.
Предполагается, что полноценное движение по мосту будет открыто в выходные.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».