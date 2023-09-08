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На Коммунальном мосту в Томске нанесли разметку

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Минувшей ночью в Томске подрядчик завершил работы по нанесению продольной размети на Коммунальном мосту.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, накануне там завершили асфальтирование примыканий и укладку полимербетона в зону возле деформационных швов. Сейчас материал набирает необходимую прочность.

Предполагается, что полноценное движение по мосту будет открыто в выходные.

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