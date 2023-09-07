Томчией приглашают на показы веб-сериала о волонтерах

7 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: CAST production

В Томске пройдут показы веб-сериала «По доброй воле», посвященного волонтерам. Они состоятся 15 и 23 сентября в главном корпусе Томского государственного университета и Томском губернаторском колледже культуре и искусств, сообщают организаторы.

Сериал включает три серии. Одна из них посвящена зоозащитной команде «Виктория». Вторая расскажет об экоорганизации «Чистый университет ТГУ», третья — о благотворительном фонде «Томск без сирот».

«В проекте не только будет показана работа добровольцев, но и поднимутся важные вопросы: например, почему необходимо стерилизовать и кастрировать своих питомцев, какие мифы существуют в сфере экологии, с каким травмами сталкиваются дети из детских домов?», — говорится в сообщении.

Показ в 318 аудитории главного корпуса ТГУ состоится 15 сентября в 17.00. В Колледже культуры посмотреть сериал можно 23 сентября в 14.00.

Напомним, веб-сериал о томских волонтерах «По доброй воле» сняла Александра Преснякова. Автор затронула тему мифов, которые рождаются вокруг сфер, где работают волонтёры. К примеру, многие люди считают, что современные стаканчики под кофе делают не из пластика. В сериале волонтёры приведут примеры, доказывающие обратное. Премьера сериала в интернете состоялась в июле.

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