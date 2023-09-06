Строительство ЖК на ул. Источной, 41а не навредит Татарской слободе Томска — облкомитет

6 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Проект строительства ЖК на ул. Источной, 41а в Томске не навредит Татарской слободе. Кроме того, комитет по охране объектов культурного наследия региона не имеет претензий к проекту. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой главу надзорного органа Елену Перетягину.

«На основании положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы, а также с учетом решения… Общественного совета при комитете… комитет согласовал раздел проектной документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия…», — говорится в ответе на запрос информационного агентства.

Добавляется, что акт, подготовленный аттестованным Минкультом экспертом, содержит выводы, что проект обеспечивает сохранность достопримечательного места «Татарская слобода — Заисточье. Конец XIX — начала XX веков».

Ранее сообщалось, что ООО «СЗ «Квартал» планирует построить четыре трехэтажных дома с бетонным каркасом на Источной, 41а. Сейчас на участке располагается долгострой из бетона и кирпича. Мэрия выдала разрешение на его строительство еще 2016 году. Долгое время работы на объекте почти не велись. В 2023 году в ходе общественных обсуждений акта историко-культурной экспертизы проекта ЖК мэрия высказалась против новой стройки.

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