Томский театр «Категория» выступит в зрелищном центре «Аэлита» впервые за пять лет

6 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Спектакль-ритуал «ОБ» от томского театра «Категория» возвращается на сцену спустя почти пять лет. В пятницу, 15 сентября, в зрелищном центре «Аэлита» участники «Категории» покажут уже известную постановку «ОБ». Теперь в составе труппы участвует известный суфийский мастер из Санкт-Петербурга Сергей Гуров, сообщают организаторы.

Ранее спектакль уже трижды показывали на сцене «Аэлиты». Однако теперь зрителям представят новый состав актеров и новые «сказочные ритуалы». Спектакль-ритуал вдохновлен романом Г. Мейринка «Голем». По словам организаторов, «ОБ» поднимет вопросы доверия и превосходства, чувств, толкающих в пропасть — откуда не будет пути обратно.

Во время представления зрители услышат импровизацию томских музыкантов, выступающих в спектакле под кодовым названием Der Golem.

Мероприятие стартует в 19:30 на сцене «Аэлиты». Стоимость билетов — 400 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения или по ссылке. Доступно по Пушкинской карте.

Театр «Категория» представляет собой авторский экспериментальный проект Александра Рарха, созданный в 2015 году в Томске. Главную идею проекта можно охарактеризовать следующим образом: «нужно быть готовым к любым изменениям в любой момент времени, быть готовым заглянуть за горизонт».

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