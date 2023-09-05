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МТС запустил мобильный гид по Томской области

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Сервис бронирования отелей МТС Travel запустил мобильный гид для гостей Томской области. Путешественники и иногородние студенты, которые приезжают в Томскую область, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. Онлайн-путеводитель рассказывает о главных туристических локациях с их историей, координатами и советами по посещению.

Из гида туристы узнают об истории Университетской рощи и Татарской слободы, а также о том, где в Томске находится «заколдованный» лес. В подборку вошли Васюганское болото, Семилуженский острог, Таловские чаши, гора Кулайка и другие популярные объекты региона. Путешественник сможет за несколько минут просмотреть все туристическое «меню» региона и выбрать места, о которых захочет узнать подробнее.

Кроме природных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономическим чудесам региона. Локальная кухня разнообразна и необычна — это строганина из стерляди и щучьи котлеты, стейк из марала и жареный папоротник, кедровые орешки с медом на десерт.
Путеводитель МТС Travel подскажет, где можно попробовать эти и другие блюда, а что стоит увезти с собой в качестве съедобного сувенира.

Советы о прогулках по Томску и области гостям дают и местные эксперты — гид, автор канала «Страсти Имперские» Артём Дроздов, экскурсовод и организатор Областного краеведческого фестиваля «Сибириада» Константин Черенков и журналист Елена Тайлашева.

«В Томск круглый год приезжают туристы, чтобы прогуляться по деревянным улочкам и увидеть имперскую архитектуру. С помощью технологии Big Data, мы выяснили, что в основном это жители соседних регионов, которые приезжают в наш город на личном автомобиле. А в конце августа-начале сентября количество иногородних увеличивается многократно –Томск в очередной раз принимает студентов, в том числе первокурсников. Уверен, для всех въезжающих наш приветственный цифровой гид будет особенно актуален — он не только познакомит с городом и его знаковыми местами, но и подскажет, где забронировать жилье и перекусить», — прокомментировала директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Гид бесплатно доступен абонентам всех операторов по ссылке.

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