Житель Томской области продал 8 тонн муки, которую ему передали на хранение

4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Жителя села Каргасок подозревают в растрате вверенных ему 8 тонн муки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, мужчина заключил договор с организацией на хранение товарно-денежных ценностей. После получения муки, с февраля по апрель 2023 года, он продал её местному предпринимателю за 130 тыс. рублей. При этом продолжал брать плату за аренду складского помещения. Когда пришло время отгружать товар обратно, злоумышленник постоянно переносил сроки.

Участковый нашел свидетелей, а также места сбыта и хранения товарно-материальных ценностей. Ущерб, причиненный организации составил более 185 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата без дополнительных квалифицирующих признаков и без причинения гражданину значительного ущерба»). Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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