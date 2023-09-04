Томские киберспортсмены привезли три «серебра» с Кубка России

Киберспортсмены из Томской области заняли вторые места в финале Кубка России по компьютерному спорту.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, соревнования проходили в трёх дисциплинах: CS: GO, Dota 2 и Tekken 7. Участники боролись за призовой фонд в 2,5 млн рублей.

В финальных матчах команды, представляющие Томскую область, заняли вторые места в дисциплинах CS: GO (команда LF0) и DOTA2 (команда DerzhaWIN).

Кроме того, Алексей «Higem» Комиссаров стал вторым в дисциплине Tekken 7.

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