18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области открылся пожарно-спасательный лицей

Томские новости, новости безопасность лицей интересные новости Томска обучение МЧС куда поступать обучение школьников В Томской области открылся пожарно-спасательный лицей

Сегодня, 1 сентября, в поселке Мирный Томского района открылся первый в регионе пожарно-спасательный лицей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, здесь школьники будут осваивать теорию и практику пожарно-спасательного дела, а после школы — поступать в ведомственные образовательные учреждения МЧС России. В новом учебном году в лицее будет учиться 280 школьников из села Мирного и ближайших населенных пунктов.

В пресс-службе уточняют, что раньше в здании располагалась общеобразовательная школа, которая была построена в конце 80-х годов. Здесь отремонтировали пол, стены, потолочное перекрытие, возвели новую крышу, полностью заменили систему отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции. Также были выполнены внутренние отделочные работы, заменили окна и дверные блоки, проведено благоустройство территории, установлено ограждение, освещение, видеонаблюдение, заменена электропроводка.

В учебных кабинетах школы появилось новая мебель и оборудование для кабинетов, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские художники смогут выиграть 15 тыс. рублей в онлайн-резиденции Digital AiR 2023

29 августа 2023
Томские новости

Томский джаз-клуб Underground откроет XX джазовый сезон

16 августа 2023
Томские новости

Все в одном. Как работает мульти-сервис томского кадрового центра

7 августа 2023
Томские новости

Томская каратистка взяла «золото» на II Играх стран СНГ

15 августа 2023
Томские новости

Осенью в Томске пройдет фестиваль искусства и чтения «ТОМ»

7 августа 2023
Томские новости

В Томске появился новый стрит-арт об Ушайке от Ильи Wince Маломощенко

7 августа 2023
Томские новости

В понедельник в Томске перекроют движение по улице Карташова на 3 дня

4 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» в Томской области сэкономил электроэнергию для Северска

22 августа 2023
<