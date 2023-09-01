В Томской области открылся пожарно-спасательный лицей

1 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов, из архива издания

Сегодня, 1 сентября, в поселке Мирный Томского района открылся первый в регионе пожарно-спасательный лицей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, здесь школьники будут осваивать теорию и практику пожарно-спасательного дела, а после школы — поступать в ведомственные образовательные учреждения МЧС России. В новом учебном году в лицее будет учиться 280 школьников из села Мирного и ближайших населенных пунктов.

В пресс-службе уточняют, что раньше в здании располагалась общеобразовательная школа, которая была построена в конце 80-х годов. Здесь отремонтировали пол, стены, потолочное перекрытие, возвели новую крышу, полностью заменили систему отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции. Также были выполнены внутренние отделочные работы, заменили окна и дверные блоки, проведено благоустройство территории, установлено ограждение, освещение, видеонаблюдение, заменена электропроводка.

В учебных кабинетах школы появилось новая мебель и оборудование для кабинетов, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование.

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