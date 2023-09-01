В Томске после ремонта открылось эндоскопическое отделение третьей горбольницы

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Обновленное экдоскопическое отделение открылось в третьей городской клинической больнице им. Б.И. Альперовича открылось обновленное эндоскопическое отделение. Его мощности увеличились в два раза, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новое отделение расположилось в другом корпусе больницы, благодаря чему увеличилось количество кабинетов для проведения исследований. В отделении проведена замена полового, потолочного и кафельного покрытия, закуплена новая мебель и оборудование. Также здесь выделена зона ожидания и отдельная регистратура. На расширение отделения эндоскопии из средств ОМС, областного бюджета и собственных средств больницы выделено почти 24 млн рублей.

Проведенные мероприятия позволили в два раза увеличить количество эндоскопических исследований и оперативных вмешательств — до 100 в смену.

Томичи и жители районов смогут бесплатно пройти здесь дигностические исследования: эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС), колоноскопию, бронхоскопию, ларингоскопию, дуоденоскопию, а также оперативные вмешательства (удаление новообразований).

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