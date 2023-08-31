Главу томской клиники и его сотрудников обвиняют в крупном мошенничестве

31 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Директора томского ООО «Сантэ», а также главврача медорганизации и врача-онколога обвиняют в хищении бюджетных средств, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, врач-онколог подготовил счета на оплату медпомощи застрахованным пациентам, включив в них сведения о случаях фактически не оказанной помощи, а именно использовании медицинских препаратов, которых не было в распоряжении клиники.

В свою очередь главный врач знал о фактах нарушений и сокрыл их, передавая заведомо недостоверные документы директору ООО «Сантэ», который утверждал их и направлял в страховые медорганизации Томской области.

«Фигуранты осознавали, что в период с 2021 года по 2022 год на балансе Общества отсутствовали медицинские препараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, информация о которых была внесена ими в счета на оплату медицинской помощи, вследствие чего у Общества отсутствовали законные основания для получения страховых выплат», — уточняется в сообщении.

В результате бюджету Томской области причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.

По данному факту, на основании материалов регионального УФСБ, возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фигуранты не признали свою вину по статье о мошенничестве. При этом в ходе следствия будет дана оценка их действиям обвиняемых по признакам второй статьи.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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