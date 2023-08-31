Томских дизайнеров и урбанистов приглашают принять участие в архитектурном фестивале

Томский Обзор / Фото: 31 августа 2023 // Фото: https://vk.com/flowtomsk

В Томске 16–17 сентября пройдет архитектурный фестиваль, организованный командой проекта «Течение». К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры, урбанисты и лэнд-арт художники.

Как сообщают организаторы, фестиваль ориентирован как на профессионалов, давно работающих с городским пространством, так и на начинающих специалистов. В задачи участников входит подготовка объекта, который на время проведения мероприятия будет расположен в сквере «Кедровый» на ул. Кирова, 24. Они также должны будут презентовать его в одном пространстве с практикующими архитекторами, урбанистами, искусствоведами и историками города.

«Условия для подготовки объекта: это могут быть уже готовые или новые объекты; из влагостойких прочных материалов (без бумаги, картона и т.д.); с учетом автономной работы (без доступа к электричеству); высота до 2 метров; концептуально содержат контекст развития архитектуры и городского пространства города, и то, каким вы хотели бы его видеть в будущем; возможна консультация по реализации со стороны организаторов фестиваля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование на реализацию объекта не предусмотрено.

Среди целей проекта — знакомство с новичками или опытными экспертами, их проектами и возможностями, укрепление горизонтальных связей между теми, кто формирует современные направления в архитектуре и урбанистике. Предполагается, что участники смогут открыто поговорить про проблемы города и обсудить возможности их решения и реализацию совместных проектов.

Заявки на участие в свободной форме принимаются до 8 сентября в Telegram организатора мероприятия Ирины Франк: +7-991-509-8949.

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