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В Томске переключили потоки транспорта на левую сторону Коммунального моста

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Минувшей ночью в Томске подрядчик провел все необходимые технические работы, позволяющие перенаправить транспорт на свежеотремонтированные полосы южной стороны моста.

«Утренний мониторинг ситуации показал, что проведенные работы улучшили дорожную обстановку на подъездах к мосту», — сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты приступили к запланированным работам на другой части моста, которую отремонтировали ранее. Здесь начали демонтировать бетонные плиты, затем нанесут гидроизоляцию, подготовят основание и заасфальтируют примыкания. Сразу после проведения этих работ возможно будет открыть полноценное движение по Коммунальному мосту.

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