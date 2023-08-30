В Томске переключили потоки транспорта на левую сторону Коммунального моста

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Минувшей ночью в Томске подрядчик провел все необходимые технические работы, позволяющие перенаправить транспорт на свежеотремонтированные полосы южной стороны моста.

«Утренний мониторинг ситуации показал, что проведенные работы улучшили дорожную обстановку на подъездах к мосту», — сообщает пресс-служба мэрии.



Специалисты приступили к запланированным работам на другой части моста, которую отремонтировали ранее. Здесь начали демонтировать бетонные плиты, затем нанесут гидроизоляцию, подготовят основание и заасфальтируют примыкания. Сразу после проведения этих работ возможно будет открыть полноценное движение по Коммунальному мосту.

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