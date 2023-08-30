В Томске появился двор с «оленем» на парковке и «читающей» птицей

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 29 августа, в Томске после благоустройства официально открыли двор по ул. Советской, 50. Здесь инициативные жильцы вместе с участниками Мастерской изменений среды отремонтировали и украсили подпорные стены и разбили цветник.

Эскизный проект обновленного двора разработала команда Мастерской изменений среды. В процессе его реализации был выполнен ремонт подпорных стен, нанесено изображение эволюции транспорта и вертикальная разметка, которая поможет избегать конфликтных ситуаций на парковке. В итоге получился мурал площадью 120 кв. метров.

Также у дома разбит цветник из многолетних трав. В его проектировании участвовали ландшафтные волонтеры и специалисты Сибирского Ботанического сада.

Кроме того, проект получил поддержку в рамках грантового конкурса «Родные города», что позволило также привести в порядок две бетонные лестницы.

Обновленный двор открыли небольшим праздником с мастер-классами, подвижными играми и уголком обмена комнатными растениями.

Фото: Серафима Кузина

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