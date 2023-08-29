Томские ученые первыми в мире получили керамику из новой композиции металлов

29 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Материаловеды Томского государственного университета впервые доказали возможность получения высокоэнтропийной керамики из гафния, титана, железа, ванадия, хрома и азота методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Предполагается, что такой материал можно будет использовать для создания жаропрочных элементов в установках нефтедобывающей и аэрокосмической отраслях, газотурбинных установках.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, эксперимент проведен с помощью метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Затем методом рентгеноструктурного анализа ученые выяснили, что полученные продукты синтеза имеют гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру.

По словам материаловедов ТГУ, использованная ими комбинация металлов и азота для получения высокоэнтропийного сплава нигде им ранее не встречалась.

«Мне пришла мысль смешать редкоземельные металлы — гафний, титан и другие, которые при реакции выделяют много тепла. Мы предположили, что из такой цепочки сможем получить раствор с объемно-центрированной кубической или гранецентрированной кубической кристаллической структурой, свойственной высокоэнтропийным сплавам, — рассказывает заведующий лабораторией нанотехнологий металлургии ТГУ Илья Жуков. — При использовании метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза порошковая смесь сама быстро и послойно „сгорает“ за счет реакций металлов друг с другом и взаимодействия с азотом в герметичном реакторе».

Сначала порошковая металлическая смесь прошла механическую активацию в планетарной мельнице в течение 120 минут. Затем ученые спрессовали порошки, сделали образцы диаметром 23 мм и массой 40 г и поместили их в реактор высокого давления, из которого удалили воздух и накачали азот чистотой 99,99%. В качестве воспламеняющего слоя использовали титан. Горение происходило послойно и равномерно, что определило однородность состава продуктов синтеза.

Следующим этапом работ станет изучение широкого спектра физико-механических свойств и установление взаимосвязей со структурой полученного материала.

Результаты эксперимента опубликованы в высокорейтинговых журналах (Q1 и Q2). Исследования проводятся при поддержке гранта Российского научного фонда.

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