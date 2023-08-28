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Спортсменка из Томской области взяла медали «Летнего Кубка Союза конькобежцев»

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Северская спортсменка Ангелина Полушкина стала обладательницей двух медалей всероссийского «Летнего Кубка Союза конькобежцев», который прошел в Челябинске.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из восемнадцати регионов страны.

По итогам проведенных стартов северская спортсменка Ангелина Полушкина стала второй среди женщин на дистанции 3000 метров и взяла «бронзу» на дистанции 1000 метров.

Ангелина является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Спортсменка тренируется под чутким руководством Юлии Субботиной.

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