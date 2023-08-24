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Томский ИХТЦ разработает и запустит производство химвеществ для микроэлектроники

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ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (ИХТЦ) по заказу Минпромторга РФ займется разработкой технологии получения ряда химических материалов для микроэлектронной промышленности и запустит их малотоннажное производство, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время подписан ряд контрактов на разработку и постановку производства: бромоводорода, тетракиса титана, трибромида бора, тартратов и цитратов. Производство первых двух веществ будет организовано на технологической площадке Центра малотоннажной химии в промышленном парке Томской области к концу 2024 года. Производство трибромид бора планируется запустить в 2025 году», — говорится в сообщении.

Руководитель проекта Ася Водянкина, слова которой приведены в релизе, пояснила, что речь идёт о создании методик синтеза веществ и аналитических методик, а также прохождении приемочных испытаний у потребителей продукции.

«Сейчас мы ведем работы по подбору аналитического оборудования, закупку отечественного сырья, занимаемся разработкой документации. В то же время команды научных партнеров ИХТЦ уже приступили к отработке синтеза веществ», — отметила она.

По оценке аналитиков центра, проектная мощность производств полностью закроет потребности российской отрасли микроэлектроники в данных веществах.

Ранее сообщалось, что ИХТЦ проведет научно-исследовательские работы (НИР) по синтезу и постановке на производство бромистого водорода. Причем к середине 2024 года компания должна выпустить опытную партию и провести испытания, а к 2025 году — построить установку производительностью не менее 650 кг в год. Потенциальными потребителями, как и в случае с новыми контрактами на химматериалы, обозначены производители микроэлектроники АО «Микрон» и ООО «НМ-Тех» (оба — Зеленоград).

Предполагается, что новое производство будет организовано на площадке Центра малотоннажной химии, проектированием которого сейчас занимается ИХТЦ совместно с Томским госуниверситетом (ТГУ) и ООО «Новохим» (Томская область).

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» — предприятие при Томском госуниверситете. Компания занимается разработкой технологий и веществ для заказчиков в различных отраслях промышленности. По данным ЕГРЮЛ, компания на 15% принадлежит ТГУ, еще на 85% — гендиректору Алексею Князеву.

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