Завтра томичей ждут сильные дожди

24 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

Завтра днем, 25 августа, и ночью 26 августа, томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах сильные дожди, ливни, усиление ветра 13-18 м/с, при грозах шквалистые порывы ветра до 23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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