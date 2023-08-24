В субботу в Томске приостановят движение трамваев №1 и №2

24 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 26 августа, в Томске в связи с проведением ремонта трамвайных путей будет временно приостановлено движение трамваев №1 и №2.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подрядчики устранят недостатки, выявленные в ходе приемки работ по среднему ремонту трамвайных путей на пр. Кирова.

В это время трамваи маршрута № 3 будут двигаться по схеме: ст. Восточная - пл. Батенькова - мкр. Черемошники. Маршруты трамваев № 4 и № 5 не изменятся.

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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