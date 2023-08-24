Томичей приглашают на юбилейную выставку Татьяны Беглюк

Завтра, 25 августа, в Томском областном художественном музее откроется юбилейная выставка живописи и прикладного искусства томской художницы Татьяны Беглюк. В экспозицию вошло около полусотни работ автора, сообщают организаторы.

«Пейзажная живопись, наполненная светом и невесомая, позволит зрителю по-новому взглянуть на давно знакомые места города — корпуса политехнического университета, каменную архитектуру городского центра, дворовые арки», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, выставка объединена темой красоты мира. Зрителям также представят цветочные натюрморты, гобелены и работы в технике батика художницы.

Татьяна Беглюк — томичка, выпускница Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова. Известна своими гобеленами, батиком и работами из войлока. Крупные гобелены ее авторства украшают многие учреждения, от Дворца творчества юных до Дома отдыха в Богашево. Художница много времени уделяет масляной живописи и различным графическим техникам.

Открытие выставки состоится в 17.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов в этот день — 100 рублей, далее 100 (дети) — 200 рублей (взрослые). Экспозиция будет работать до 15 октября.

Работы Татьяны Беглюк, фото Томского областного художественного музея.

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