Томичей приглашают на традиционную ЗООбарахолку в Музейный сад

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2023 // Фото: vk.com/zoo.sale70

В воскресенье, 27 августа, в Музейном саду Томска пройдет традиционная ЗООбарахолка, где все желающие смогут купить книги, игрушки, украшения, сувениры, предметы косметики и много другое, а собранные средства будут направлены на поддержку бездомных животных.

Как сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», барахолка стартует в 12.00. Посетителей ждёт праздничная фотозона, творческие мастер-классы для детей и взрослых, музыкальная программа и выступления танцовщиков.

С 17:00 до 19:00 откроется дисконт-локация с распродажей одежды. На мероприятие можно приносить подарки для собак и кошек, список нужд опубликован здесь.

На каждом лоте размещен ярлык с указанием цены и адресного получателя средств именно с данной покупки. Их передают кураторам в дар неравнодушные томичи. Сделать это можно обратившись к организаторам.

«На шестнадцатой ЗООбарахолке волонтеры будут собирать средства для более 400 животных, среди которых не только собаки и кошки, но и птицы, кролики и даже еж», — говорится в сообщении.

Отчёты о распределении и расходовании средств также можно будет найти во встрече ВКонтакте, все траты кураторы подтверждают чеками и накладными.

ЗООбарахолка пройдёт 27 сентября 2023 года с 12:00 до 19:00 в саду Краеведческого музея (г. Томск, пр. Ленина, 75, вход со стороны ул. Гагарина).

ЗООбарахолка — проект томского зоозащитного объединения «Вместе», в которое входят зоозащитные организации и частные кураторы бездомных животных из Томска, Северска и области. За 5,5 лет существования проекта организаторам удалось собрать более 2 млн рублей и помочь сотням собак и кошек. Цель мероприятия — сбор средств на содержание, кормление и лечение собак и кошек, которые находятся в поисках дома и хозяина.

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