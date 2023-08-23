ОЭЗ «Томск» объявила повторный конкурс на строительство инжинирингового центра за 1,2 млрд рублей

23 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Особая экономическая зона «Томск» (ОЭЗ «Томск») объявила повторный конкурс на строительство второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Прошлый конкурс, который ОЭЗ объявляла в конце июня, был признан несостоявшимся из-за того, что поступившие заявки не соответствовали требованиям, и к участию в закупке никого не допустили.

Начальная (максимальная) стоимость контракта, как и на предыдущем конкурсе, составляет 1,206 млрд рублей. Заявки принимаются до 7 сентября, итоги торгов будут подведены 18 сентября.

Контракт предполагает два этапа: первый — строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом (здание в 2 этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. метров), второй — строительство административного корпуса (7-этажное здание площадью 14,2 тыс. кв. метров). При этом ОЭЗ, не обладая полным объемом финансирования (на весь проект необходимо 2,2 млрд рублей), отмечает в конкурсной документации, что строительство административного корпуса может быть законсервировано.

Срок выполнения работ — 27 месяцев.

Ранее сообщалось, что строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года. ОЭЗ располагала 1,5 млрд рублей, при этом оба объекта были дороже этой суммы — в конце 2022 года их строительство оценивалось в 3 млрд рублей.

В мае 2023 года гендиректор ОЭЗ Константин Каминский сообщал, что строительство инжинирингового центра начнется до того, как на него будет найдено полное финансирование. ОЭЗ планировала направить на его достройку имеющиеся 1,5 млрд рублей при стоимости строительства 2,2 млрд рублей. Оставшиеся средства ОЭЗ будет искать во время стройки. Предполагается, что деньги могут быть выделены в рамках какой-либо государственной программы.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии. В ОЭЗ зарегистрировано 40 резидентов.

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