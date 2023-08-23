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На улицах Томска появится арт-трамвай с Томой, Ушаем и скачущими конями

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Творческая группа «Второе депо» закончила разработку рисунка, который появится на одном из трамваев Томска, сообщает телеграм-канал Томского госуниверситета.

«За основу авторы взяли скачущего томского коня (и не одного, а целых пять) и легенду о Томе и Ушае», — говорится в сообщении.

Предполагается, что работы по созданию арт-трамвая стартуют в сентябре. Студенты обещают управится за неделю.

Некоммерческий проект «Второе депо» основан студентами Института искусств и культуры для обновления фасада томских трамваев.

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