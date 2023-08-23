Участники акции «Рисуем вместе героев любимых книг» в Томске получат призы от компании FESCO

23 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 27 августа, ГМИИ им. А.С. Пушкина проведет акцию «Рисуем вместе». В этом году она пройдет не только в Москве и Тарусе, но и в филиалах музея, в том числе, в Томске, где темой акции станут книги и герои любимых произведений.

Как сообщают организаторы, выбор темы не случаен — акция предваряет фестиваль искусства и чтения «ТОМ». И ее участники в Томске будут рисовать своих любимых героев книг и литературные сюжеты. Организаторы выбрали в городе три площадки, на которых участников будут ждать опытные художники и преподаватели. На каждой будут приготовлены бумага, кисти, краски и другие материалы для творчества.

Музей славянской мифологии ждет родителей с детьми до 7 лет. С 12.00 до 13.00 здесь пройдет мастер-класс опытного педагога изостудии Дома Учёных Оксаны Звонарёвой. Оксана более 20 лет работает с дошкольниками в технике акварели и гуаши. На мастер-классе она покажет, как изобразить персонажей русских сказок в технике «лессировка».

Здесь же, с 14:00 до 15:00, состоится мастер-класс по рисованию пластилином с Екатериной Бирючевской, педагогом детского сада «Винни-Пух». Художница умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку и творит в авангардном стиле вот уже 20 лет.

Дом искусств на ул. Шишкова организует площадку «Рисуем на пленэре» для родителей с детьми от 7 до 14 лет. В 13.00 участников будет ждать Светлана Вернер, преподаватель высшей категории, лауреат губернаторской премии в области культуры (2022 г.) Светлана расскажет, как создать шедевр с помощью тонированной цветной бумаги для пастели и художественной гуаши.

Томский госуниверситет организует площадку для старших школьников и студентов. Совместно с преподавателями Института Искусств ТГУ Еленой Протасовой и Евгенией Мельченко участники акции создадут экслибрисы. Мероприятие стартует в 16.00 за кофейней-Starbooks, возле 9 корпуса ТГУ.

Лучшие работы получат призы от партнера ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортной группы FESCO. Награждение состоится на Фестивале искусства и чтения «ТОМ» в сентябре.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

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