18+
18+
РЕКЛАМА

Участники акции «Рисуем вместе героев любимых книг» в Томске получат призы от компании FESCO

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, книги ярмарка куда сходить купить книги интересные новости Томска Участники акции «Рисуем вместе героев любимых книг» в Томске получат призы от компании FESCO

В воскресенье, 27 августа, ГМИИ им. А.С. Пушкина проведет акцию «Рисуем вместе». В этом году она пройдет не только в Москве и Тарусе, но и в филиалах музея, в том числе, в Томске, где темой акции станут книги и герои любимых произведений.

Как сообщают организаторы, выбор темы не случаен — акция предваряет фестиваль искусства и чтения «ТОМ». И ее участники в Томске будут рисовать своих любимых героев книг и литературные сюжеты. Организаторы выбрали в городе три площадки, на которых участников будут ждать опытные художники и преподаватели. На каждой будут приготовлены бумага, кисти, краски и другие материалы для творчества.

Музей славянской мифологии ждет родителей с детьми до 7 лет. С 12.00 до 13.00 здесь пройдет мастер-класс опытного педагога изостудии Дома Учёных Оксаны Звонарёвой. Оксана более 20 лет работает с дошкольниками в технике акварели и гуаши. На мастер-классе она покажет, как изобразить персонажей русских сказок в технике «лессировка».

Здесь же, с 14:00 до 15:00, состоится мастер-класс по рисованию пластилином с Екатериной Бирючевской, педагогом детского сада «Винни-Пух». Художница умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку и творит в авангардном стиле вот уже 20 лет.

Дом искусств на ул. Шишкова организует площадку «Рисуем на пленэре» для родителей с детьми от 7 до 14 лет. В 13.00 участников будет ждать Светлана Вернер, преподаватель высшей категории, лауреат губернаторской премии в области культуры (2022 г.) Светлана расскажет, как создать шедевр с помощью тонированной цветной бумаги для пастели и художественной гуаши.

Томский госуниверситет организует площадку для старших школьников и студентов. Совместно с преподавателями Института Искусств ТГУ Еленой Протасовой и Евгенией Мельченко участники акции создадут экслибрисы. Мероприятие стартует в 16.00 за кофейней-Starbooks, возле 9 корпуса ТГУ.

Лучшие работы получат призы от партнера ГМИИ им. А.С. Пушкина — Транспортной группы FESCO. Награждение состоится на Фестивале искусства и чтения «ТОМ» в сентябре.

Партнер ГМИИ им. А. С. Пушкина — Транспортная группа FESCO.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

До понедельника в Томске ограничат движение по ул. Учебной

8 августа 2023
Томские новости

В Томске отметят День памяти и скорби российских немцев

22 августа 2023
Томские новости

Волонтеры «Газпромнефть-Востока» помогли обновить экологическую тропу в любимом сельском парке томичей

17 августа 2023
Томские новости

«Профессорская квартира» приглашает томичей на экскурсии по понедельникам

6 августа 2023
Томские новости

В Томске временно изменится схема движения автобусов №4 и №29

8 августа 2023
Томские новости

Газпромбанк и ГК «Гранит» создали СП для строительства кампуса в Томске

25 июля 2023
Томские новости

Мэрия Томска подала иск о взыскании 5,8 млн рублей с подрядчика по ремонту Коммунального моста

7 августа 2023
Томские новости

В пригороде Томска Мегафон увеличил скорость 4G благодаря новым базовым станциям

1 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» «присмотрит» за сетью томских аптек

10 августа 2023
<