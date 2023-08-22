18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают послушать шишковскую «Хреновинку» под чай из самовара

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, Шишков чтения выставка интересные новости Томичей приглашают послушать шишковскую «Хреновинку» под чай из самовара

В воскресенье, 27 августа, в томском Доме искусств пройдет литературно-музыкальная программа «Хре-НОВЕНЬКИЙ Шишков». Гостей ждут выступление арт-группы «Васильев вечер», чтение вслух юмористических рассказов, а также угощения и горячий чай из самовара.

Как сообщают организаторы, команда Дома искусств пытается восстановить литературную традицию, которая сложилась в Томске в начале XX века, когда Шишков читал перед друзьями свои юмористические рассказы о жизни простых людей. Каждое воскресенье писатель и его жена принимали у себя гостей. Центром встречи было чтение рассказов, а в заключении вечера — угощенья.

На этот раз рассказы из сборника Вячеслава Шишкова «Хреновинка» будут читать Владимир Хворонов, Наталья Гитлиц и Роман Колбин.

Мероприятие пройдет в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Начало — 18.00, стоимость билетов — 600 рублей. Приобрести их можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на арт-консервацию дома на ул. Советской

24 июля 2023
Томские новости

В Томске демонтируют забор на Набережной реки Ушайки

21 августа 2023
Томские новости

В Томской области санавиация спасла мужчину, которого в лесу укусила гадюка

28 июля 2023
Томские новости

В Томске до 20 августа изменится схема движения автобуса №4

2 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в музейный сад

28 июля 2023
Томские новости

Первый корейский стритфуд Chicko откроется в Томске уже в августе

9 августа 2023
Томские новости

Томск объявил тендер на проект планировки третьего моста через Томь

31 июля 2023
Томские новости

Томичам будут подвозить воду во время масштабного отключения в начале августа

25 июля 2023
Томские новости

«Настал тот момент, когда необходимо провести плановые работы» — инженер «Томскводоканала» о масштабном отключении воды в Томске

25 июля 2023
<