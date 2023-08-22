Томичей приглашают послушать шишковскую «Хреновинку» под чай из самовара

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В воскресенье, 27 августа, в томском Доме искусств пройдет литературно-музыкальная программа «Хре-НОВЕНЬКИЙ Шишков». Гостей ждут выступление арт-группы «Васильев вечер», чтение вслух юмористических рассказов, а также угощения и горячий чай из самовара.

Как сообщают организаторы, команда Дома искусств пытается восстановить литературную традицию, которая сложилась в Томске в начале XX века, когда Шишков читал перед друзьями свои юмористические рассказы о жизни простых людей. Каждое воскресенье писатель и его жена принимали у себя гостей. Центром встречи было чтение рассказов, а в заключении вечера — угощенья.

На этот раз рассказы из сборника Вячеслава Шишкова «Хреновинка» будут читать Владимир Хворонов, Наталья Гитлиц и Роман Колбин.

Мероприятие пройдет в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Начало — 18.00, стоимость билетов — 600 рублей. Приобрести их можно здесь.

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