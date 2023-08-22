В дизайн-коде Томска появится новый раздел

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В дизайн-коде Томска будет появится новый раздел, в котором будут определены требования для всех видов рекламных конструкций, временных объектов и остановочных павильонов. Его разработкой займется томская компания «Архнуво», сообщает пресс-служба мэрии.

На первой встрече подрядчику объяснили нюансы технического задания и проектирования, передали всю необходимую информацию для проведения работы.

— Мы убеждены, что в городе необходимо избавляться от «визуального шума». Рекламные конструкции должны быть универсальными, а некоторые части Томска и вовсе стать свободными от рекламы. Сделать это нам поможет новый раздел дизайн-кода, который в дальнейшем определит требования ко всем видам рекламных конструкций, временным объектам и остановкам, — рассказал начальник департамента Сергей Чиков.

Напомним, уже готов и утвержден основной документ, который регламентирует дизайн-код для настенных рекламных и информационных конструкций, размещенных на фасадах томских зданий. В начале этого года мэрия вышла с предложением разработки дополнительного раздела дизайн-кода, в котором будут определены требования для всех видов рекламных конструкций, временных объектов и остановочных павильонов.

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