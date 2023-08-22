ОЭЗ «Томск» не нашла подрядчика для строительства инжинирингового центра за 1,2 млрд рублей

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Комиссия по закупкам Особой экономической зоны «Томск» (ОЭЗ «Томск») признала несостоявшимся открытый конкурс на строительство второй очереди инжинирингового центра — «Центра инноваций и технологий», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно документации, всего на конкурс было подано две заявки, которые были признаны не соответствующими требованиям. В связи с этим к участию в закупке не было допущено ни одного участника и конкурс был признан несостоявшимся. Вместе с тем комиссия решила провести повторную процедуру закупки, о сроках нового конкурса в протоколе не сообщается.

Как сообщалось, в конце июня ОЭЗ «Томск» объявила поиск подрядчика для продолжения строительства инжинирингового центра. Начальная цена контракта составляла 1,206 млрд рублей.

Сам контракт предполагал два этапа: первый — строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом (здание в 2 этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. метров), второй — строительство административного корпуса (7-этажное здание площадью 14,2 тыс. кв. метров). При этом ОЭЗ, не обладая полным объемом финансирования (на весь проект необходимо 2,2 млрд рублей), отмечала в конкурсной документации, что строительство административного корпуса может быть законсервировано.

Ранее сообщалось, что строительство экспоцентра и инжинирингового центра затормозила процедура передачи полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Данный процесс Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило только в январе 2020 года. ОЭЗ располагала 1,5 млрд рублей, при этом оба объекта были дороже этой суммы — в конце 2022 года их строительство оценивалось в 3 млрд рублей.

В мае 2023 года бывший гендиректор ОЭЗ Константин Каминский сообщал, что строительство инжинирингового центра начнется до того, как на него будет найдено полное финансирование. ОЭЗ планировала направить на его достройку имеющиеся 1,5 млрд рублей при стоимости строительства 2,2 млрд рублей. Оставшиеся средства ОЭЗ будет искать во время стройки. Предполагается, что деньги могут быть выделены в рамках какой-либо государственной программы.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии. В ОЭЗ зарегистрировано 40 резидентов.

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