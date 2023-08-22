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Томичи смогут оплатить заказы на Авито в почтовых отделениях

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Авито и Почта России запустили в тестовом режиме оплату при получении для покупок через Авито Доставку. Пользователь может оплатить заказ после того, как проверит посылку в отделении и удостоверится, что с товаром всё в порядке. Жители региона уже могут попробовать эту опцию в 15 почтовых отделениях Томской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, раньше при оформлении Авито Доставки действовал следующий механизм — покупатель предварительно оплачивал на платформе товар картой, банк-партнёр замораживал эту сумму. Деньги переводились продавцу после того, как покупатель проверит и примет товар. Если на месте он отказывался от товара, стоимость покупки и доставки возвращалась ему на карту, а вещь отправлялась обратно продавцу.

Сейчас можно выбрать альтернативный вариант — способ оплаты «При получении». В этом случае предварительной заморозки средств не будет. Покупатель может оплатить заказ вместе со стоимостью доставки и комиссией за услугу при получении в отделении Почты, наличными или картой. Деньги поступают на карту продавца в течение 30 минут. Перед оплатой у клиента будет 15 минут на проверку. Если товар не подходит или не соответствует описанию — можно отказаться, никаких комиссий и штрафов за возврат не предусмотрено.

Оплата при получении действует для объявлений, у которых нет значков «14 дней на возврат», одновременно можно заказать не больше трёх товаров с оплатой при получении.

Сейчас оплата при получении работает в тестовом режиме для части пользователей, она доступна в ограниченном количестве отделений Почты России. В Томской области услуга доступна в 15 почтовых отделениях Томска, Асина, Стрежевого, сёл Новоюгино, Уртам, Малиновка, Обское, Жуково, Иловка, а также в почтовых офисах рабочего посёлка Белый Яр, деревень Белояровка и Борики.

В случае, если партнеры решат масштабировать опцию, она станет доступна всем пользователям осенью этого года.

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