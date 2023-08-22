Водитель пострадал при столкновении с дорожным знаком на трассе Томск — Колпашево

22 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 22 августа, на трассе Томск-Каргала-Колпашево Lada Granta въехала в дорожный знак, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.25 на 35 километре автодороги. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля потерял управление, из-за чего и произошла авария. В результате ДТП мужчина госпитализирован.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел.: 79-52-54 или по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. 103.

Фото: УМВД по Томской области

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